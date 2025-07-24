Бастрыкин: ущерб новым регионам от атак ВСУ превысил 550 млрд рублей
По данным российских следователей, ущерб, нанесенный Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям в результате атак со стороны киевского режима, превысил 550 млрд руб. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью «РИА Новости».
Глава ведомства акцентировал внимание на том, что следственные органы постоянно фиксируют факты, свидетельствующие о террористической природе действий украинских вооруженных формирований.
В ноябре 2024 г. судебно-экспертный центр СК РФ по итогам экспертиз в рамках оценки ущерба от украинских атак в России оценил стоимость восстановления объектов инфраструктуры в почти 60 млрд руб. В прошлом году было выполнено порядка 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, включая объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках экспертиз было исследовано свыше 25 000 зданий и объектов инфраструктуры.