Бастрыкин: ущерб новым регионам от атак ВСУ превысил 550 млрд рублей

В ноябре 2024 г. судебно-экспертный центр СК РФ по итогам экспертиз в рамках оценки ущерба от украинских атак в России оценил стоимость восстановления объектов инфраструктуры в почти 60 млрд руб. В прошлом году было выполнено порядка 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, включая объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках экспертиз было исследовано свыше 25 000 зданий и объектов инфраструктуры.