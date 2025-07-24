МККК потратил 1 млрд рублей на помощь переселенцам в России

Международный Комитет Красного Креста (МККК) направил 1 млрд руб. на прямую помощь перемещенным лицам в России с начала 2022 г. Об этом сообщил глава миссии МККК в России и Белоруссии Борис Мишель в интервью «Ведомостям».