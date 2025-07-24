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Главная / Общество /

МККК потратил 1 млрд рублей на помощь переселенцам в России

Ведомости

Международный Комитет Красного Креста (МККК) направил 1 млрд руб. на прямую помощь перемещенным лицам в России с начала 2022 г. Об этом сообщил глава миссии МККК в России и Белоруссии Борис Мишель в интервью «Ведомостям».

МККК реализовал программу предоплаченных банковских карт совместно с Российским Красным Крестом (РКК) – номинал каждой карты составил 5000 руб. В Курской области такие карты получили 31 000 человек.

«В целом с начала 2022 г. мы достигли отметки в 1 млрд руб., потраченных на прямую помощь всем перемещенным людям в России. Это огромная работа», – отметил Мишель.

Средства выделяются из бюджета регионального представительства МККК. В этом году бюджет миссии составил около 18,5 млн швейцарских франков (1,84 млрд руб. по состоянию на 24 июля 2025 г.)

Помимо денежных выплат, МККК организует профессиональное обучение и поддерживает микроэкономические инициативы. В Курске МККК финансирует четыре позиции сотрудников РКК, задействованных в раздаче помощи.

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