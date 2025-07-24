Никитин призвал направить выплаты родственникам погибших в катастрофе Ан-24
Выплаты должны быть доведены до родственников погибших пассажиров и членов экипажа самолета Ан-24. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«Нужно сосредоточиться на оказании всесторонней поддержки родственникам погибших пассажиров и экипажа Ан-24: перелет к месту происшествия, страховые и социальные выплаты, медицинская и психологическая помощь при необходимости. Все эти меры должны приниматься максимально оперативно», – сказал он.
Никитин, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и члены правкомиссии по ликвидации последствий крушения отправятся в Тынду, чтобы продолжить работу на месте происшествия, сообщили в Минтрансе.
24 июля при заходе на посадку в аэропорт Тынды воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропало с радаров. Самолет обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области. На борту самолета было 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа, все они погибли.
Восточное управление Следственного комитета на транспорте рассматривает две версии катастрофы: техническая неисправность и человеческий фактор.