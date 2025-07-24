СК назвал две версии крушения Ан-24
Восточное управление Следственного комитета на транспорте назвало две основные версии крушения самолета Ан-24 в Приамурье: техническая неисправность и человеческий фактор. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев.
«Разрабатывается сразу несколько версий. Первая – это техническая неисправность, а вторая – это, как правило, человеческий фактор, нарушения при выполнении полета», – заявил Ануфриев.
24 июля в 07:05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тынды воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропало с радаров. Самолет обнаружен на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области. Выживших, предварительно, нет. На борту самолета было 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.
Президенту России Владимиру Путину было доложено о крушении самолета.
Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий катастрофы. В ближайшее время по поручению премьера министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы.