Песков: Путину доложили о крушении Ан-24 в Амурской области

23 июля самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. Росавиация в координации с МЧС и другими службами обнаружила горящий фюзеляж лайнера в 15 км от Тынды. По предварительным данным, выживших нет.