Песков: Путину доложили о крушении Ан-24 в Амурской области
Президенту России Владимиру Путину было доложено о крушении самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Сейчас утром он будет получать информацию по каналам всех оперативных служб», – добавил представитель Кремля.
23 июля самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. Росавиация в координации с МЧС и другими службами обнаружила горящий фюзеляж лайнера в 15 км от Тынды. По предварительным данным, выживших нет.
Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнял, что на борту воздушного судна было 43 пассажира, включая пять детей, и шесть членов экипажа. Тындинский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).