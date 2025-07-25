Росавиация сняла ограничения в восьми аэропортах России
Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.
О введении ограничений представитель ведомства сообщил в 04:28, об их отмене – 06:24.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранним утром 25 июля сообщил, что фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию вокзала в Тимашевске, был поврежден один из вагонов пассажирского поезда. Два человека получили легкие травмы.