Росавиация сняла ограничения в восьми аэропортах России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранним утром 25 июля сообщил, что фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию вокзала в Тимашевске, был поврежден один из вагонов пассажирского поезда. Два человека получили легкие травмы.