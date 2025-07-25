Росавиация ограничила работу восьми аэропортов в РФ
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель агентства опубликовал сообщение об ограничениях в 04:28. Кореняко подчеркнул, что мера требуется для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 24 июля массированной атаке БПЛА подвергся Краснодарский край. В Адлерском районе погибли две женщины, которые в момент падения сбитого беспилотника находились на улице. В РЖД сообщали, что погибшие – сотрудницы РЖД, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле. Позже губернатор Вениамин Кондратьев проинформировал, что количество пострадавших от падения украинского беспилотника в Сочи выросло до 13.