Росавиация ограничила работу восьми аэропортов в РФ

В ночь на 24 июля массированной атаке БПЛА подвергся Краснодарский край. В Адлерском районе погибли две женщины, которые в момент падения сбитого беспилотника находились на улице. В РЖД сообщали, что погибшие – сотрудницы РЖД, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле. Позже губернатор Вениамин Кондратьев проинформировал, что количество пострадавших от падения украинского беспилотника в Сочи выросло до 13.