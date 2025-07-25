В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА задержались 12 поездов

В ночь на 25 июля силы ПВО сбили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Больше всего дронов – 26 единиц – было уничтожено на территории Белгородской области. Еще 25 БПЛА российские военные ликвидировали в Брянской области и 23 – в Ростовской. Девять беспилотников были нейтрализованы над акваторией Азовского моря, восемь – над Краснодарским краем. Пять воздушных целей силы ПВО поразили в Ставропольском крае и по три – в Курской и Тамбовской областях. Два беспилотника были сбиты в Воронежской области и один – в Орловской.