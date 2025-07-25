В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА задержались 12 поездов
При атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один человек из-за повреждения остекления в вагоне поезда №125 Москва – Новороссийск, подтвердили в транспортной компании. Движение поездов было восстановлено за 50 минут (в 3:50 мск). Поезд с поврежденным стеклом также продолжил движение с опозданием 50 минут.
Кроме того, в РЖД напомнили, что ночью обломки БПЛА упали также на станции Песчанокопская в Ростовской области. Пострадавших в результате ударов нет, однако повреждена контактная сеть. Из-за этого 10 поездов задерживаются на период до 5 часов в пути следования.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о двух пострадавших в Тимашевске, которые получили легкие травмы. По его словам, из-за падения БПЛА также был обесточен городской вокзал. Электроснабжение позже было восстановлено.
В ночь на 25 июля силы ПВО сбили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Больше всего дронов – 26 единиц – было уничтожено на территории Белгородской области. Еще 25 БПЛА российские военные ликвидировали в Брянской области и 23 – в Ростовской. Девять беспилотников были нейтрализованы над акваторией Азовского моря, восемь – над Краснодарским краем. Пять воздушных целей силы ПВО поразили в Ставропольском крае и по три – в Курской и Тамбовской областях. Два беспилотника были сбиты в Воронежской области и один – в Орловской.