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В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА задержались 12 поездов

Ведомости

12 пассажирских составов задерживаются в пути следования на период до одного часа. Такие последствия вызвало повреждение контактной сети в результате падения обломков украинского беспилотника на станции Тимашевская в Краснодарском крае в ночь на 25 июля, сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

При атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один человек из-за повреждения остекления в вагоне поезда №125 Москва – Новороссийск, подтвердили в транспортной компании. Движение поездов было восстановлено за 50 минут (в 3:50 мск). Поезд с поврежденным стеклом также продолжил движение с опозданием 50 минут.

Кроме того, в РЖД напомнили, что ночью обломки БПЛА упали также на станции Песчанокопская в Ростовской области. Пострадавших в результате ударов нет, однако повреждена контактная сеть. Из-за этого 10 поездов задерживаются на период до 5 часов в пути следования.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о двух пострадавших в Тимашевске, которые получили легкие травмы. По его словам, из-за падения БПЛА также был обесточен городской вокзал. Электроснабжение позже было восстановлено. 

В ночь на 25 июля силы ПВО сбили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Больше всего дронов – 26 единиц – было уничтожено на территории Белгородской области. Еще 25 БПЛА российские военные ликвидировали в Брянской области и 23 – в Ростовской. Девять беспилотников были нейтрализованы над акваторией Азовского моря, восемь – над Краснодарским краем. Пять воздушных целей силы ПВО поразили в Ставропольском крае и по три – в Курской и Тамбовской областях. Два беспилотника были сбиты в Воронежской области и один – в Орловской.

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