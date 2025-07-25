Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число БПЛА – 26 – было уничтожено в небе над Белгородской областью. Еще 25 беспилотников российские военные сбили в Брянской области и 23 – в Ростовской. Девять БПЛА были нейтрализованы над акваторией Азовского моря, восемь – над Краснодарским краем. Пять воздушных целей силы ПВО поразили в Ставропольском крае и по три – в Курской и Тамбовской областях. Два беспилотника были нейтрализованы в Воронежской области и один – в Орловской.
Ранним утром Росавиация устанавливала ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Мера уже отменена.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника рухнули на территорию вокзала в Тимашевске, был поврежден один из вагонов пассажирского поезда. Два человека получили легкие травмы.