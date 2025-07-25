Nature: в мировых осадках выросла концентрация трифторуксусной кислоты

По данным издания, это вещество обнаруживают в озерах и реках, в бутилированной воде и пиве, в зерновых культурах и печени животных, а также в крови и моче человека. За последние 40 лет уровни ТФУ в листьях и иголках древесных пород в Германии увеличились в пять – десять раз. Исследователи также задокументировали повышение уровня ТФУ в кернах канадского арктического льда и в подземных водах Дании.