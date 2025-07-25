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Главная / Общество /

Nature: в мировых осадках выросла концентрация трифторуксусной кислоты

Ведомости

В осадках по всему миру фиксируется рост концентрации трифторуксусной кислоты (ТФУ). Об этом сообщает Nature.

По данным издания, это вещество обнаруживают в озерах и реках, в бутилированной воде и пиве, в зерновых культурах и печени животных, а также в крови и моче человека. За последние 40 лет уровни ТФУ в листьях и иголках древесных пород в Германии увеличились в пять – десять раз. Исследователи также задокументировали повышение уровня ТФУ в кернах канадского арктического льда и в подземных водах Дании.

Отмечается, что ТФУ накапливается в организме отчасти из-за того, что естественные процессы не могут разорвать его прочные углерод-фторные связи. Согласно ряду определений, ТФУ является «самым маленьким» представителем пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС), сохраняющихся в организме так долго, что ученые называют их «вечными химикатами».

В марте «Ведомости» писали, что последние 10 лет (2015-2024 гг.) стали самыми теплыми на Земле за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура в 2024 г. в первый раз превысила среднее значение доиндустриального периода (под ним принято считать 1850–1900 гг. – «Ведомости») на 1,5 градуса по Цельсию. В прошлом году средняя температура достигла 15,1 градуса по Цельсию (на 0,12 градуса выше, чем в 2023 г., предыдущем самом теплом году за всю историю наблюдений).

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