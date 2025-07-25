Суд рассмотрит жалобу осужденного за хищения генерала Ивана Попова
Во второй западный окружной военный суд поступила жалоба бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инстанцию.
Заседание состоится в 11:30 мск 25 июля. Попов примет участие в процессе по видеосвязи.
Попов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере в мае 2024 г. По данным следствия, генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
1 марта генерал был уволен из рядов Вооруженных сил РФ. 20 марта «Коммерсантъ» сообщил о письме Попова президенту России Владимиру Путину, в котором генерал попросил Путина разобраться в его ситуации и вернуть его в строй. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что президенту доложили об адресованном ему открытом письме Попова.
В апреле суд приговорил Попова к пяти годам колонии. Его лишили воинского звания и назначили штраф в размере 800 000 руб.
24 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на Запорожском направлении в 2023 г. В перечень был включен осужденный Попов.