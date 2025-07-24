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Главная / Общество /

Балицкий наградил экс-командующего 58-й армией Попова за оборону Запорожья

Ведомости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 г. В этот список вошел осужденный за мошенничество генерал-майор Иван Попов. Об этом Балицкий написал в своем Telegram-канале. 

Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга также наградят генерал-полковников Александра Романчука и Дениса Лямина, а также генерал-лейтенанта Сергея Ныркова.      

Балицкий также рассказал, что на улице имени 58-й Армии в городе Мелитополе установят барельеф в честь военнослужащих, отражавших наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Суд приговорил генерала Попова к пяти годам колонии

Общество

Запорожская область перешла под контроль РФ по итогам референдума в сентябре 2022 г. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. С марта 2023 г. административным центром области стал город Мелитополь.

В мае 2024 г. суд заключил Попова под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

1 марта генерала уволили из рядов Вооруженных сил РФ. Попов говорил, что 26 декабря 2024 г. его также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. Но, по словам генерала, официальных уведомлений об увольнении он не получал.

20 марта «Коммерсантъ» сообщил о письме Попова президенту России Владимиру Путину. В нем генерал попросил Путина разобраться в его ситуации и вернуть его в строй. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президенту доложили об адресованном ему открытом письме Попова.

В апреле суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его также лишили воинского звания и назначили штраф в размере 800 000 руб.

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