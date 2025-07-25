Семьям погибших в авиакатастрофе амурчан выделят по 1 млн рублей
Из бюджета Амурской области выделят по одному 1 млн руб. семьям погибших при крушении самолета Ан-24 жителей региона, заявил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.
«Мэрия забронировала все доступные гостиницы для размещения родственников. Мы будем сопровождать всех, кто будет сюда [в Тынду] приезжать», – рассказал он.
Орлов вместе с членами правительственной комиссии прибыл в Тынду. Там он посетил пункт временного размещения на 50 мест. Губернатор отметил, что на месте развернут медицинский пункт. Из Благовещенска переброшены специалисты областной клинической больницы, в том числе психологи.
«На моей площадке ежедневно будет проводиться штаб до тех пор, пока мы не ликвидируем последствия», – заверил Орлов.
Утром 24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Лайнер выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту Ан-124 было 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия во главе с министром транспорта Андреем Никитиным для ликвидации последствий трагедии. Правительство предоставит необходимую помощь семьям погибших и организует выплату компенсаций.