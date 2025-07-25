В Амурской области разбился Ан-24, погибли пассажиры и экипаж

В Амурской области разбился Ан-24, погибли пассажиры и экипажСледствие рассматривает две версии – техническая неисправность и человеческий фактор
Утром 24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Лайнер выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту Ан-124 было 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Восточное управление Следственного комитета на транспорте назвало две основные версии крушения самолета Ан-24 в Приамурье. «Разрабатывается сразу несколько версий. Первая – это техническая неисправность, а вторая – это, как правило, человеческий фактор, нарушения при выполнении полета», – заявил ТАСС первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин катастрофы.
В Амурской области объявлен траур на три дня. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Амурской области.
Соболезнования также направили председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия во главе с министром транспорта Андреем Никитиным для ликвидации последствий трагедии. Правительство предоставит необходимую помощь семьям погибших и организует выплату компенсаций. «Нужно сосредоточиться на оказании всесторонней поддержки родственникам погибших пассажиров и экипажа Ан-24: перелет к месту происшествия, страховые и социальные выплаты, медицинская и психологическая помощь при необходимости. Все эти меры должны приниматься максимально оперативно», – сказал Никитин.
Ан-24 – советский турбовинтовой самолет, разработанный ОКБ им. Антонова и запущенный в эксплуатацию в 1962 г. Он стал первым пассажирским самолетом с турбовинтовым двигателем в СССР, пришедшим на смену Ил-12 и Ил-14. Серийное производство велось с 1959 по 1979 г. Самолет Ан-24 рассчитан на перевозку до 52 пассажиров, имеет дальность полета около 1000 км и крейсерскую скорость 475 км/ч.
В качестве замены Ан-24 в 2000-х гг. рассматривался Ил-114 и Ил-114-100. Но они не были востребованы российскими авиакомпаниями и не вошли в серийное производство, отмечает член экспертного совета в области гражданской авиации при Росавиации Александр Книвель.
Разбившийся борт эксплуатировался 49 лет: он был построен в январе 1976 г. Сертификат летной годности воздушного судна был продлен до 2036 г. В эксплуатации у авиакомпании «Ангара» самолет находился с 2021 г. Воздушное судно проходило проверку перед вылетом, сообщила авиакомпания.
Трагедия – основание для проведения проверки со стороны правоохранительных органов на предмет наличия в действиях ответственных лиц авиакомпании состава преступления, предусмотренного как ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), так и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорит адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. Результаты такой проверки могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, уточняет он.
Авиакомпанию могут ожидать последствия как в рамках расследования уголовного дела, так и административные санкции – вплоть до приостановки деятельности, говорит адвокат АБ «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев. По его словам, размер компенсаций семьям погибших формируется из обязательного страхования (2 млн руб.), федеральных и региональных выплат (до 1 млн руб.), а также возможных добровольных страховых полисов.
В отдельных случаях семьи могут обращаться в суд за возмещением морального вреда, что увеличивает сумму выплат. Решения о компенсациях принимаются страховыми компаниями, органами власти и судом, резюмирует эксперт.