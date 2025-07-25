ТАСС: журналиста Юрия Дудя могут проверить на госизмену
Журналиста Юрия Дудя
22 июля московский суд заочно арестовал Дудя по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Согласно судебному решению, в отношении журналиста избрали меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ. Данная мера применена в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ.
В конце июня прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Дудя. По версии обвинения, несмотря на два административных наказания за нарушение законодательства об иноагентах, блогер продолжал публиковать контент без обязательной маркировки.
15 апреля 2022 г. Министерство юстиции России включило Дудя в список иностранных агентов. Это решение было принято после анализа его деятельности, в ходе которого выяснилось, что в своих интервью журналист использовал материалы изданий, имеющих статус иностранных агентов. Дополнительным основанием стало получение Дудем доходов от рекламы на YouTube. Вскоре после этого в 2022 г. журналист покинул территорию России.