ТАСС: журналиста Юрия Дудя могут проверить на госизмену

15 апреля 2022 г. Министерство юстиции России включило Дудя в список иностранных агентов. Это решение было принято после анализа его деятельности, в ходе которого выяснилось, что в своих интервью журналист использовал материалы изданий, имеющих статус иностранных агентов. Дополнительным основанием стало получение Дудем доходов от рекламы на YouTube. Вскоре после этого в 2022 г. журналист покинул территорию России.