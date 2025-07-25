Семьи погибших при крушении Ан-24 в Амурской области получат по 5 млн рублей
Компенсация для родственников погибших при крушении самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области будет выплачена из трех источников. Общая сумма составит 5 млн руб., сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
Семья каждого из находившегося на борту воздушного судна (при аварии никто не выжил) получит 2,025 млн руб. от страховой компании, 2 млн руб. предусмотрено от перевозчика, еще 1 млн руб. выплатят в рамках материальной помощи региональные правительства. Кроме того, в индивидуальном режиме будут рассмотрены дополнительные выплаты для родственников тех, кто находился в командировке, несовершеннолетних детей погибших и иных категорий в соответствии с российским законодательством.
Как отметили в Минтрансе, авиакомпания «Ангара» отвечает за перевозку погибших к местам захоронения. Компании «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7 отметили свою готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду, в районе которой произошло крушение, и обратно.
Утром 24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Лайнер выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На борту Ан-124 было 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа. Восточное управление СК заявляло, что рассматривает две основные версии происшествия: техническую неисправность или человеческий фактор.