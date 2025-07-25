Костин посчитал бессмысленным ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов»
«Он в нашей епархии, да. Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая... Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», – сказал Костин.
«Адмирал Кузнецов» – единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может вмещать в себя 28 самолетов и 24 вертолета. Осенью 2018 г. во время ремонта на нем произошла авария и погиб один человек. Тогда судно перевели к причалу в Мурманске для продолжения ремонта. В декабре 2019 г. на судне с более чем 400 людьми на борту, произошло возгорание. Тогда погибло два человека.
В июле 2024 г. ФСБ предотвратила на «Адмирале Кузнецове» теракт украинских спецслужб, которые попытались завербовать военного, проходившего службу на корабле. Тот обратился в российские органы безопасности.