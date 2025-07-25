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Костин посчитал бессмысленным ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов»

Ведомости

Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» уже бессмыслен, поэтому допустима его продажа или утилизация, сообщил глава ВТБ, председатель СД «Объединенной судостроительной корпорации» Андрей Костин в разговоре с корреспондентом «Коммерсанта».

«Он в нашей епархии, да. Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая... Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», – сказал Костин.

«Адмирал Кузнецов» – единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может вмещать в себя 28 самолетов и 24 вертолета. Осенью 2018 г. во время ремонта на нем произошла авария и погиб один человек. Тогда судно перевели к причалу в Мурманске для продолжения ремонта. В декабре 2019 г. на судне с более чем 400 людьми на борту, произошло возгорание. Тогда погибло два человека.

В июле 2024 г. ФСБ предотвратила на «Адмирале Кузнецове» теракт украинских спецслужб, которые попытались завербовать военного, проходившего службу на корабле. Тот обратился в российские органы безопасности.

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