ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Военнослужащий обратился в российские органы безопасности. Под их контролем были проведены мероприятия по документированию противоправной деятельности. Для сборки зажигательного устройства военному направили недостающие компоненты через транспортно-логистическую компанию. Ему пообещали, что после получения видеозаписи с подтверждением поджога на авианосце он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном тайнике уже находятся документы и деньги. После получения видеозаписи с инсценировкой теракта на корабле вербовщик отключил средства связи и удалил свои аккаунты.