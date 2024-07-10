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ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Для исполнения теракта украинские спецслужбы пытались завербовать военного
Ведомости

Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку теракта украинских спецслужб на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужб, для осуществления теракта украинские спецслужбы попытались завербовать военного, который проходил службу на корабле. В марте с ним через мессенджеры WhatsАpp и Telegram связался вербовщик, который представился Олегом. Он пообещал служащему крупное вознаграждение, выезд за границу по поддельным документам и угрожал привлечением к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ). Вербовщик также рассказал, что его деятельность курируется руководителем главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым.

Военнослужащий обратился в российские органы безопасности. Под их контролем были проведены мероприятия по документированию противоправной деятельности. Для сборки зажигательного устройства военному направили недостающие компоненты через транспортно-логистическую компанию. Ему пообещали, что после получения видеозаписи с подтверждением поджога на авианосце он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном тайнике уже находятся документы и деньги. После получения видеозаписи с инсценировкой теракта на корабле вербовщик отключил средства связи и удалил свои аккаунты.

«Адмирал Кузнецов» – единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 г., когда крейсер возвращался из Средиземного моря, где участвовал в сирийской операции, произошла авария: он потерял два истребителя при заходе на посадку.

Осенью 2018 г. в ходе ремонтных работ произошла авария, при которой погиб один человек, после этого судно перевели на ремонт к причалу в Мурманске. В декабре 2019 г. на судне произошел пожар (на борту в этот момент находились более 400 человек), в результате которого погибли два человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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