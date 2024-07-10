ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»Для исполнения теракта украинские спецслужбы пытались завербовать военного
Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку теракта украинских спецслужб на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужб, для осуществления теракта украинские спецслужбы попытались завербовать военного, который проходил службу на корабле. В марте с ним через мессенджеры WhatsАpp и Telegram связался вербовщик, который представился Олегом. Он пообещал служащему крупное вознаграждение, выезд за границу по поддельным документам и угрожал привлечением к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ). Вербовщик также рассказал, что его деятельность курируется руководителем главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым.
Военнослужащий обратился в российские органы безопасности. Под их контролем были проведены мероприятия по документированию противоправной деятельности. Для сборки зажигательного устройства военному направили недостающие компоненты через транспортно-логистическую компанию. Ему пообещали, что после получения видеозаписи с подтверждением поджога на авианосце он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном тайнике уже находятся документы и деньги. После получения видеозаписи с инсценировкой теракта на корабле вербовщик отключил средства связи и удалил свои аккаунты.
«Адмирал Кузнецов» – единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 г., когда крейсер возвращался из Средиземного моря, где участвовал в сирийской операции, произошла авария: он потерял два истребителя при заходе на посадку.
Осенью 2018 г. в ходе ремонтных работ произошла авария, при которой погиб один человек, после этого судно перевели на ремонт к причалу в Мурманске. В декабре 2019 г. на судне произошел пожар (на борту в этот момент находились более 400 человек), в результате которого погибли два человека.