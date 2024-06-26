Путин призвал защитить российский флот от дальнобойного оружия

23 июня сообщалось, что украинские военные просят США отменить ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по по территории России. В этот же день вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Обломки одной из ракет упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину.