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Путин призвал защитить российский флот от дальнобойного оружия

Об этом глава государства заявил на совещании по развитию кораблестроения
Инна Шульгина
Тяжелый авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»/ wikimedia

Российский флот необходимо защитить от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия кораблей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства.

Российский лидер напомнил о регулярных угрозах в адрес России со стороны ряда стран и отметил конкретные действия по их реализации. Он подчеркнул, что важно просчитывать все риски и планировать «адекватный ответ», укреплять вооруженные силы и военно-морской флот страны.

В частности, по словам Путина, особое внимание надо уделить скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз – в том числе, со стороны беспилотных аппаратов.

«Имею в виду не только контроль воздушного пространства средствами ПВО, но и совершенствование систем наблюдения за надводной и подводной обстановкой для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника», – уточнил президент.

Путин добавил, что необходимо развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

В рамках мероприятия глава государства также подчеркнул, что кораблестроение является сложной и высокотехнологичной отраслью, где планы строятся на 10-20 лет вперед и даже больше. При формировании государственного заказа нам нужен именно такой горизонт планирования.

23 июня сообщалось, что украинские военные просят США отменить ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по по территории России. В этот же день вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Обломки одной из ракет упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вовлеченность США в боевые действия против мирного населения России будет иметь последствия.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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