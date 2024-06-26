Путин призвал защитить российский флот от дальнобойного оружия

Путин призвал защитить российский флот от дальнобойного оружияОб этом глава государства заявил на совещании по развитию кораблестроения
Российский флот необходимо защитить от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия кораблей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства.
Российский лидер напомнил о регулярных угрозах в адрес России со стороны ряда стран и отметил конкретные действия по их реализации. Он подчеркнул, что важно просчитывать все риски и планировать «адекватный ответ», укреплять вооруженные силы и военно-морской флот страны.
В частности, по словам Путина, особое внимание надо уделить скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз – в том числе, со стороны беспилотных аппаратов.
«Имею в виду не только контроль воздушного пространства средствами ПВО, но и совершенствование систем наблюдения за надводной и подводной обстановкой для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника», – уточнил президент.
Путин добавил, что необходимо развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
В рамках мероприятия глава государства также подчеркнул, что кораблестроение является сложной и высокотехнологичной отраслью, где планы строятся на 10-20 лет вперед и даже больше. При формировании государственного заказа нам нужен именно такой горизонт планирования.
23 июня сообщалось, что украинские военные просят США отменить ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по по территории России. В этот же день вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Обломки одной из ракет упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вовлеченность США в боевые действия против мирного населения России будет иметь последствия.