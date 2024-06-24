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Песков: атака на Крым будет иметь последствия для США

Ведомости

Вовлеченность США в боевые действия против мирных граждан России будет иметь последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку на Севастополь американскими ракетами ATACMS.

«Разумеется, непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно – время покажет», – сказал он.

Песков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин делал важное заявление на этот счет. 20 июня глава государства назвал удары западным оружием по Белгороду и другим территориям России близкими к акту агрессии. Он добавил, что это вопрос требует дополнительного исследования, а Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы мира.

Путин говорил об этом и на встрече с руководителями мировых информационных агентств 5 июня. Он заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Президент подчеркнул, что удары по территории России будут расцениваться как прямая вовлеченность в войну против России.

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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