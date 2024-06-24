Песков: атака на Крым будет иметь последствия для США

Путин говорил об этом и на встрече с руководителями мировых информационных агентств 5 июня. Он заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Президент подчеркнул, что удары по территории России будут расцениваться как прямая вовлеченность в войну против России.