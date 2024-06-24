Песков: атака на Крым будет иметь последствия для США
Вовлеченность США в боевые действия против мирных граждан России будет иметь последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку на Севастополь американскими ракетами ATACMS.
«Разумеется, непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно – время покажет», – сказал он.
Песков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин делал важное заявление на этот счет. 20 июня глава государства назвал удары западным оружием по Белгороду и другим территориям России близкими к акту агрессии. Он добавил, что это вопрос требует дополнительного исследования, а Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы мира.
Путин говорил об этом и на встрече с руководителями мировых информационных агентств 5 июня. Он заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Президент подчеркнул, что удары по территории России будут расцениваться как прямая вовлеченность в войну против России.
Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину.