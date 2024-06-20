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Путин назвал удары западным оружием по России близкими к акту агрессии

Ведомости

Применение западного дальнобойного оружия для обстрелов Белгорода и других территорий России близко к акту агрессии, это вопрос требует дополнительного исследования, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода в ходе своего визита во Вьетнам.

В контексте беседы о новом договоре России с КНДР, включающем положения о взаимной военной помощи в случаях агрессии в отношении одного из государств, Путина спросили, являются ли актом агрессии обстрелы России из дальнобойного оружия, поставленного Украине Западом. Президент ответил, что «западники» уверены, что таким образом не воюют с Россией.

«Мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с КНДР, я и этого не исключаю. <...> Вот западники поставляют оружие Украине и говорят: "А вот мы дальше ничего не контролируем, и неважно, как оно применяется". Ну, и мы так же можем сказать», – отметил российский лидер.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан 19 июня в ходе государственного визита Путина в Северную Корею. Соглашение заменит собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. (Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г., отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин называл договор «прорывным документом»: по его словам, соглашение отражает стремление двух стран «поднять отношения на новый качественный уровень».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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