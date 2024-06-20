Путин назвал удары западным оружием по России близкими к акту агрессии

«Мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с КНДР, я и этого не исключаю. <...> Вот западники поставляют оружие Украине и говорят: "А вот мы дальше ничего не контролируем, и неважно, как оно применяется". Ну, и мы так же можем сказать», – отметил российский лидер.