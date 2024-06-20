Путин назвал удары западным оружием по России близкими к акту агрессии
Применение западного дальнобойного оружия для обстрелов Белгорода и других территорий России близко к акту агрессии, это вопрос требует дополнительного исследования, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода в ходе своего визита во Вьетнам.
В контексте беседы о новом договоре России с КНДР, включающем положения о взаимной военной помощи в случаях агрессии в отношении одного из государств, Путина спросили, являются ли актом агрессии обстрелы России из дальнобойного оружия, поставленного Украине Западом. Президент ответил, что «западники» уверены, что таким образом не воюют с Россией.
«Мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с КНДР, я и этого не исключаю. <...> Вот западники поставляют оружие Украине и говорят: "А вот мы дальше ничего не контролируем, и неважно, как оно применяется". Ну, и мы так же можем сказать», – отметил российский лидер.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан 19 июня в ходе государственного визита Путина в Северную Корею. Соглашение заменит собой три предыдущих договора – от 1961 г., 2000 г. (Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве) и 2001 г., отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин называл договор «прорывным документом»: по его словам, соглашение отражает стремление двух стран «поднять отношения на новый качественный уровень».