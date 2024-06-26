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Рябков не исключил военно-технического ответа США на атаку Севастополя

Ведомости

В МИДе не исключают военно-технического ответа на действия США в связи с атакой на Севастополь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», – заявил Рябков, отвечая на вопрос, может ли возможный ответ России на действия США в связи с атакой на Севастополь включать меры военно-технического характера (цитата по «РИА Новости»).

23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке. По информации Минобороны РФ, обстрел произошел около 12:15 по гражданской инфраструктуре города с применением оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. 24 июня «Известия» писали, что американский БПЛА Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину.

25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о сбитом над Черным морем американском БПЛА. Затем 26 июня официальный представитель Пентагона рассказал «РИА Новости», что пляж в Севастополе, на котором находились гражданские лица, не был «намеченной целью» ракетного удара ВСУ. Собеседник агентства также отказался комментировать информацию об использовании ВСУ американских ракет ATACMS при обстреле Севастополя и переадресовал вопрос Киеву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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