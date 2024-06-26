Рябков не исключил военно-технического ответа США на атаку Севастополя
В МИДе не исключают военно-технического ответа на действия США в связи с атакой на Севастополь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», – заявил Рябков, отвечая на вопрос, может ли возможный ответ России на действия США в связи с атакой на Севастополь включать меры военно-технического характера (цитата по «РИА Новости»).
23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке. По информации Минобороны РФ, обстрел произошел около 12:15 по гражданской инфраструктуре города с применением оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. 24 июня «Известия» писали, что американский БПЛА Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину.
25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о сбитом над Черным морем американском БПЛА. Затем 26 июня официальный представитель Пентагона рассказал «РИА Новости», что пляж в Севастополе, на котором находились гражданские лица, не был «намеченной целью» ракетного удара ВСУ. Собеседник агентства также отказался комментировать информацию об использовании ВСУ американских ракет ATACMS при обстреле Севастополя и переадресовал вопрос Киеву.