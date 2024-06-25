Кремль не располагает сведениями о сбитом над Черным морем американском БПЛА
В Кремле не располагают информацией о сбитом над Черным морем американском БПЛА, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», – сообщил он, отвечая на вопрос о том, располагают ли в Кремле информацией о сбитии над Черным морем американского беспилотника.
23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке. По информации Минобороны РФ, обстрел произошел около 12:15 по гражданской инфраструктуре города с применением оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. 24 июня «Известия» писали, что американский БПЛА Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.
30 мая Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена без публичной огласки разрешила Украине наносить удары по территории России в районе Харькова с использованием предоставленного американцами оружия.
24 июня МИД России вызвал посла США в России Линн Трейси и сделал ей демарш из-за атаки ВСУ на Севастополь. Там отметили, что США поставляют Киеву самые современные вооружения, а американские военные специалисты наводят ракеты на цели. В МИДе подчеркнули, что США несут равную с Украиной ответственность за атаку.