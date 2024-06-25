Кремль не располагает сведениями о сбитом над Черным морем американском БПЛА

23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке. По информации Минобороны РФ, обстрел произошел около 12:15 по гражданской инфраструктуре города с применением оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. 24 июня «Известия» писали, что американский БПЛА Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.