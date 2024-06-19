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ТАСС: крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ в 2026 году

Ведомости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», находящийся на ремонте и модернизации с 1999 г., будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 г., пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ.

«По новым планам передача корабля [крейсера "Адмирал Нахимов"] после завершения соответствующих испытаний планируется на 2026 г.», – сказал собеседник агентства.

В августе 2023 г. заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев говорил, что «Адмирал Нахимов» вернется в состав ВМФ после ремонта и модернизации в 2024 г.

ТАРК «Адмирал Нахимов» ремонтируют и модернизируют на предприятии «Севмаш» в Северодвинске с 1999 г. Результатом работ станет усиление ударной мощи крейсера.

Как писал ТАСС, он будет нести в том числе 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс» каждый. В перспективе крейсер получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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