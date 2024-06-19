ТАСС: крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ в 2026 году
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», находящийся на ремонте и модернизации с 1999 г., будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 г., пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ.
«По новым планам передача корабля [крейсера "Адмирал Нахимов"] после завершения соответствующих испытаний планируется на 2026 г.», – сказал собеседник агентства.
ТАРК «Адмирал Нахимов» ремонтируют и модернизируют на предприятии «Севмаш» в Северодвинске с 1999 г. Результатом работ станет усиление ударной мощи крейсера.
Как писал ТАСС, он будет нести в том числе 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс» каждый. В перспективе крейсер получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».