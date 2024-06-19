ТАСС: крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ в 2026 году

Как писал ТАСС, он будет нести в том числе 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс» каждый. В перспективе крейсер получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».