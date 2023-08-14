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«Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» вернутся в состав ВМФ в 2024 году

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Тяжелый авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернутся в состав ВМФ после ремонта и модернизации в 2024 г. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

«Адмирал Кузнецов» находится на ремонте и модернизации на 35-м судоремонтном заводе с 2017 г. Корабль должен получить в том числе новые кабельные тросы, палубу с трамплином, силовую установку, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации и навигационное оснащение. Таким образом, срок службы корабля увеличится на 20 лет.

ТАРК «Адмирал Нахимов» ремонтируют и модернизируют на предприятии «Севмаш» в Северодвинске с 1999 г. Результатом работ станет усиление ударной мощи крейсера. ТАСС уточняет, что он будет нести в том числе 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс» каждый. В перспективе крейсер получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».

14 июня гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в 2023 г. верфи передадут Военно-морскому флоту России пять подлодок. Вопрос о сроках передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» и крейсера «Адмирал Нахимов» Рахманов тогда оставил без комментариев.

Ранее по теме: Путин заявил о не имеющих аналогов новейших атомных подлодках России

В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что новейшие российские атомные ракетоносцы, которые создаются на предприятиях ОСК, не имеют аналогов в мире по многим характеристикам. Тогда в состав ВМФ вошли атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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