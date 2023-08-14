«Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» вернутся в состав ВМФ в 2024 году

ТАРК «Адмирал Нахимов» ремонтируют и модернизируют на предприятии «Севмаш» в Северодвинске с 1999 г. Результатом работ станет усиление ударной мощи крейсера. ТАСС уточняет, что он будет нести в том числе 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс» каждый. В перспективе крейсер получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».