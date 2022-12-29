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Путин заявил о не имеющих аналогов новейших атомных подлодках России

Ведомости

Новейшие российские атомные ракетоносцы, которые создаются на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, не имеют аналогов в мире по многим характеристикам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии подъема военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III», в которой он принял участие по видеосвязи.

«Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной судостроительной корпорации – конструкторского бюро «Рубин» и завода «Севмаш». Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире», – рассказал он.

В состав Военно-морского флота сегодня вошли атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». «Генералиссимус Суворов» и спускаемый на воду «Император Александр III» являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства «Борей-А», способных нести на своём борту межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

Путин отметил, что эти ракеты ощутимо повышают возможности ядерных морских сил России. В рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены ещё четыре такие подлодки, что «обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд», добавил он.

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«Подчеркну, мы будем повышать темпы и объёмы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учётом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции, – словом, делать всё необходимое, чтобы надёжно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане», – резюмировал глава государства.

Строительство АПК «Генералиссимус Суворов» завершилось в декабре 2021 г. Относящееся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев судно оснащено новейшими комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. В ноябре крейсер завершил все этапы испытаний. 

Ранее в сентябре российские АПК «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота произвели учебные пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» из акватории Северного морского пути.

Ранее по теме: Путин примет участие в поднятии флага на поступающих в состав ВМФ кораблях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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