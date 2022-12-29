Путин заявил о не имеющих аналогов новейших атомных подлодках России

Новейшие российские атомные ракетоносцы, которые создаются на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, не имеют аналогов в мире по многим характеристикам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии подъема военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III», в которой он принял участие по видеосвязи.