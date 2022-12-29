Путин заявил о не имеющих аналогов новейших атомных подлодках России
Новейшие российские атомные ракетоносцы, которые создаются на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, не имеют аналогов в мире по многим характеристикам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии подъема военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III», в которой он принял участие по видеосвязи.
«Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной судостроительной корпорации – конструкторского бюро «Рубин» и завода «Севмаш». Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире», – рассказал он.
В состав Военно-морского флота сегодня вошли атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». «Генералиссимус Суворов» и спускаемый на воду «Император Александр III» являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства «Борей-А», способных нести на своём борту межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».
Путин отметил, что эти ракеты ощутимо повышают возможности ядерных морских сил России. В рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены ещё четыре такие подлодки, что «обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд», добавил он.
«Подчеркну, мы будем повышать темпы и объёмы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учётом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции, – словом, делать всё необходимое, чтобы надёжно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане», – резюмировал глава государства.
Строительство АПК «Генералиссимус Суворов» завершилось в декабре 2021 г. Относящееся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев судно оснащено новейшими комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. В ноябре крейсер завершил все этапы испытаний.
Ранее в сентябре российские АПК «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота произвели учебные пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» из акватории Северного морского пути.