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Путин примет участие в поднятии флага на поступающих в состав ВМФ кораблях

Ведомости

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 декабря, по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на кораблях, которые поступают в военно-морской флот. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Сегодня он [Путин] примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России. И также будет спущен на воду — это будет отдельная церемония — атомный подводный крейсер "Император Александр III". Большое мероприятие», — сказал он. 

По словам Пескова, ожидается доклад министра обороны Сергея Шойгу. Также с докладом выступит командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, он будет руководить церемонией. 

Накануне, 28 декабря, Путин должен был посетить завод «Титан — Полимер» в Псковской области и принять участие в церемонии его открытия, однако из-за нелетных условий он остался в Санкт-Петербурге и участвовал в мероприятии по видеоконференцсвязи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных