Путин примет участие в поднятии флага на поступающих в состав ВМФ кораблях

«Сегодня он [Путин] примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России. И также будет спущен на воду — это будет отдельная церемония — атомный подводный крейсер "Император Александр III". Большое мероприятие», — сказал он.