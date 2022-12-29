Путин примет участие в поднятии флага на поступающих в состав ВМФ кораблях
Президент России Владимир Путин сегодня, 29 декабря, по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на кораблях, которые поступают в военно-морской флот. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня он [Путин] примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав военно-морского флота России. И также будет спущен на воду — это будет отдельная церемония — атомный подводный крейсер "Император Александр III". Большое мероприятие», — сказал он.
По словам Пескова, ожидается доклад министра обороны Сергея Шойгу. Также с докладом выступит командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, он будет руководить церемонией.
Накануне, 28 декабря, Путин должен был посетить завод «Титан — Полимер» в Псковской области и принять участие в церемонии его открытия, однако из-за нелетных условий он остался в Санкт-Петербурге и участвовал в мероприятии по видеоконференцсвязи.