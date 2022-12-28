Песков сообщил об отмене поездки Путина в Псковскую область

«Президент сегодня в Санкт-Петербурге. Он сегодня должен был лететь в Псковскую область в командировку, но в итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», — сообщил Песков.