Песков сообщил об отмене поездки Путина в Псковскую область
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Псковскую область, в ходе которой он должен был посетить завод «Титан-Полимер», отменилась из-за нелетных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент сегодня в Санкт-Петербурге. Он сегодня должен был лететь в Псковскую область в командировку, но в итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», — сообщил Песков.
Днем ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 28 декабря глава государства отправится с рабочей поездкой в Псковскую область, где посетит завод «Титан-Полимер». Отмечалось также, что Путин встретится с губернатором области Михаилом Ведерниковым.