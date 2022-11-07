Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» завершила испытания
Российский атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.
«Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», – сказал он.
В рамках испытаний 3 ноября, как сообщало Минобороны РФ, «Генералиссимус Суворов» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Теперь начнется подготовка для передачи крейсера Военно-морскому флоту России, добавил Будниченко.
АПК «Генералиссимус Суворов» – второй серийный корабль проекта «Борей-А», строительство которого завершилось в декабре 2021 г. Относящееся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев судно оснащено новейшими комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.
Ранее в сентябре российские АПК «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота произвели учебные пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» из акватории Северного морского пути.
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