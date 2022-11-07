Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» завершила испытания

АПК «Генералиссимус Суворов» – второй серийный корабль проекта «Борей-А», строительство которого завершилось в декабре 2021 г. Относящееся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев судно оснащено новейшими комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.