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Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» завершила испытания

Ведомости

Российский атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море.  Системы корабля проверены в различных режимах», – сказал он.

В рамках испытаний 3 ноября, как сообщало Минобороны РФ, «Генералиссимус Суворов» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Теперь начнется подготовка для передачи крейсера Военно-морскому флоту России, добавил Будниченко.

АПК «Генералиссимус Суворов» – второй серийный корабль проекта «Борей-А», строительство которого завершилось в декабре 2021 г. Относящееся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев судно оснащено новейшими комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Ранее в сентябре российские АПК «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота произвели учебные пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» из акватории Северного морского пути.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных