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Две российские атомные подлодки выполнили пуски ракет в районе Севморпути

Ведомости

Российские атомные подводные крейсеры «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота произвели учебные пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» из акватории Северного морского пути (СМП), находясь в надводном положении. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

«Ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника, на дистанции свыше 400 км», – заявили военные.

В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения стрельбы АПЛ «Новосибирск» прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе Чукотского моря. В ходе учений, которыми руководил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов, стрельбу на 300 км крылатой ракетой «Оникс» произвел и береговой ракетный комплекс «Бастион».

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Ранее правительство России создало главное управление Северного морского пути. Оно займется организацией прохода судов, выдачей и отзывом разрешений на судоходство. Учредителем новой структуры станет госкорпорация «Росатом». 

4 августа кабмин утвердил дорожную карту по развитию СМП до 2035 г. стоимостью почти 1,8 трлн руб. Мероприятия плана разбиты по пяти ключевым направлениям: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность, управление и развитие судоходства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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