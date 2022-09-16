Две российские атомные подлодки выполнили пуски ракет в районе Севморпути

В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения стрельбы АПЛ «Новосибирск» прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе Чукотского моря. В ходе учений, которыми руководил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов, стрельбу на 300 км крылатой ракетой «Оникс» произвел и береговой ракетный комплекс «Бастион».