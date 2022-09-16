Две российские атомные подлодки выполнили пуски ракет в районе Севморпути
Российские атомные подводные крейсеры «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота произвели учебные пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» из акватории Северного морского пути (СМП), находясь в надводном положении. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.
«Ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника, на дистанции свыше 400 км», – заявили военные.
В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения стрельбы АПЛ «Новосибирск» прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе Чукотского моря. В ходе учений, которыми руководил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов, стрельбу на 300 км крылатой ракетой «Оникс» произвел и береговой ракетный комплекс «Бастион».
Ранее правительство России создало главное управление Северного морского пути. Оно займется организацией прохода судов, выдачей и отзывом разрешений на судоходство. Учредителем новой структуры станет госкорпорация «Росатом».
4 августа кабмин утвердил дорожную карту по развитию СМП до 2035 г. стоимостью почти 1,8 трлн руб. Мероприятия плана разбиты по пяти ключевым направлениям: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность, управление и развитие судоходства.
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