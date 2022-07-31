В новой морской доктрине России допустили строительство авианесущих кораблей

Главный вопрос, по его словам, не в корабле, а в авиационной технике: нужно новое семейство палубной авиации, самолетов и вертолетов, продолжает Крамник. Если о создании таких вертолетов сообщения есть, то о самолетах – пока нет. Асимметричный выход из положения возможен – через комплектование ударными и разведывательными беспилотниками, причем с возможностью оснащения ими и подводных аппаратов, в этом направлении уже идет ряд стран, включая Турцию (надводный носитель БПЛА – десантный корабль «Анадолу») и Южную Корею, почти все новые проекты боевых кораблей там подразумевают возможность их использования как носителей летающих дронов, говорит эксперт.