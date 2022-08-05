Правительство утвердило дорожную карту на 1,8 трлн рублей по развитию Севморпути

Правительство утвердило дорожную карту на 1,8 трлн рублей по развитию СевморпутиУ проекта сохраняются риски по грузовой базе, а стоимость его развития может вырасти, предупреждают аналитики
Правительство 4 августа утвердило стратегический документ для развития Северного морского пути (СМП) – дорожную карту до 2035 г. стоимостью почти 1,8 трлн руб. Мероприятия плана разбиты по пяти ключевым направлениям: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность, управление и развитие судоходства.
Инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру составят около 800 млрд руб. В частности, на железнодорожные транспортные коридоры для увеличения грузопотока по СМП с 2022 по 2028 г. потратят 570,2 млрд руб. Большая часть этого финансирования, т. е. 506,5 млрд руб., пойдет на создание Северного широтного хода (СШХ) – железной дороги в ЯНАО протяженностью более 700 км и железнодорожных подходов к ней.
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