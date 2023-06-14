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Российский флот получит пять новых подлодок в этом году

Ведомости

Российские верфи передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в этом году пять подлодок, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью «Интерфаксу».

«Севмаш» и «Адмиралтейские верфи» передадут флоту две атомные и три дизель-электрические подводные лодки», – рассказал он.

ОСК, по его словам, уже передала с начала года флоту отремонтированный сторожевой корабль «Неустрашимый» и построенный на «Северной верфи» новейший корвет «Меркурий». Скоро будет построенный на этой же верфи фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий», который был построен на «Амурском судостроительном заводе». Кроме того, ожидается передача флоту отремонтированного большого десантного корабля «Александр Шабалин».

Вопрос о сроках передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» и крейсера «Адмирал Нахимов» Рахманов оставил без комментариев. 

По итогам года ОСК ожидает выручку в 400 млрд руб., но абсолютной уверенности в этой цифре нет, отметил он.

В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что новейшие российские атомные ракетоносцы, которые создаются на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, не имеют аналогов в мире по многим характеристикам. Тогда в состав ВМФ вошли атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».

В марте главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что российские подводные лодки будут оснащены гиперзвуковыми ракетами. Евменов отметил, что сейчас в составе ВМФ России действует около 10 основных проектов подводных лодок и их модификаций, число которых постепенно снижается за счет унификации проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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