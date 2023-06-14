Российский флот получит пять новых подлодок в этом году

ОСК, по его словам, уже передала с начала года флоту отремонтированный сторожевой корабль «Неустрашимый» и построенный на «Северной верфи» новейший корвет «Меркурий». Скоро будет построенный на этой же верфи фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий», который был построен на «Амурском судостроительном заводе». Кроме того, ожидается передача флоту отремонтированного большого десантного корабля «Александр Шабалин».