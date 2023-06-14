Российский флот получит пять новых подлодок в этом году
«Севмаш» и «Адмиралтейские верфи» передадут флоту две атомные и три дизель-электрические подводные лодки», – рассказал он.
ОСК, по его словам, уже передала с начала года флоту отремонтированный сторожевой корабль «Неустрашимый» и построенный на «Северной верфи» новейший корвет «Меркурий». Скоро будет построенный на этой же верфи фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий», который был построен на «Амурском судостроительном заводе». Кроме того, ожидается передача флоту отремонтированного большого десантного корабля «Александр Шабалин».
Вопрос о сроках передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» и крейсера «Адмирал Нахимов» Рахманов оставил без комментариев.
По итогам года ОСК ожидает выручку в 400 млрд руб., но абсолютной уверенности в этой цифре нет, отметил он.
В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что новейшие российские атомные ракетоносцы, которые создаются на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, не имеют аналогов в мире по многим характеристикам. Тогда в состав ВМФ вошли атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».
В марте главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что российские подводные лодки будут оснащены гиперзвуковыми ракетами. Евменов отметил, что сейчас в составе ВМФ России действует около 10 основных проектов подводных лодок и их модификаций, число которых постепенно снижается за счет унификации проектов.