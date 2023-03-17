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Российские подлодки оснастят гиперзвуковыми ракетами

Ведомости

Российские подводные лодки будут оснащены гиперзвуковыми ракетами. Об этом заявил главнокомандующий военно-морского флота России Николай Евменов в разговоре с «Красной звездой».

«Испытания крылатых ракет «Калибр» (летят на дозвуковой скорости. – Ред.) проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения. Следующий шаг — оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», – сказал он.

Евменов отметил, что сейчас в составе ВМФ России действует около 10 основных проектов подводных лодок и их модификаций, число которых постепенно снижается за счет унификации проектов. «Это необходимо для упрощения и удешевления их строительства, эксплуатации, ремонта и утилизации», – подчеркнул Евменов.

О наличии у России гиперзвуковых ракет президент России Владимир Путин рассказал в марте 2018 г. во время послания Федеральному собранию. В июле 2022 г. Путин сообщил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ России в ближайшее время. «Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Путин отметил, что ракетные комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире, для них «нет никаких преград».

В 2018 г. телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что российский подводный флот с гиперзвуковыми ракетами будет приведен в боеготовность к 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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