Российские подлодки оснастят гиперзвуковыми ракетами
Российские подводные лодки будут оснащены гиперзвуковыми ракетами. Об этом заявил главнокомандующий военно-морского флота России Николай Евменов в разговоре с «Красной звездой».
«Испытания крылатых ракет «Калибр» (летят на дозвуковой скорости. – Ред.) проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения. Следующий шаг — оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», – сказал он.
Евменов отметил, что сейчас в составе ВМФ России действует около 10 основных проектов подводных лодок и их модификаций, число которых постепенно снижается за счет унификации проектов. «Это необходимо для упрощения и удешевления их строительства, эксплуатации, ремонта и утилизации», – подчеркнул Евменов.
О наличии у России гиперзвуковых ракет президент России Владимир Путин рассказал в марте 2018 г. во время послания Федеральному собранию. В июле 2022 г. Путин сообщил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ России в ближайшее время. «Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Путин отметил, что ракетные комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире, для них «нет никаких преград».
В 2018 г. телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что российский подводный флот с гиперзвуковыми ракетами будет приведен в боеготовность к 2024 г.