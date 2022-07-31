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Путин анонсировал поставку ракет «Циркон» в ВС России

Ведомости

В ближайшие месяцы в Вооруженные силы России начнется поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон», заявил президент РФ Владимир Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

«Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что вооружение ВМФ постоянно совершенствуется, ракетные комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире, для них «нет никаких преград».

Сегодня глава государства принимает участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Ранее он подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ.

Ранее по теме: Путин сообщил об очередном успешном пуске ракеты «Циркон»

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Ранее сообщалось, что ракета поступит на вооружение ВМФ России в 2022 г.

Начиная с 2020 г. фрегат «Адмирал Горшков» провел несколько пусков гиперзвуковой ракеты. В октябре прошлого года испытания ракеты провели с борта атомной подлодки «Северодвинск». Тогда «Циркон» стал первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и из подводного положения.

24 декабря был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы, испытания прошли успешно, заявил тогда Путин. Президент отмечал, что «Циркон» — это «наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и по наземным целям». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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