Путин анонсировал поставку ракет «Циркон» в ВС России
В ближайшие месяцы в Вооруженные силы России начнется поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон», заявил президент РФ Владимир Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
«Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Президент отметил, что вооружение ВМФ постоянно совершенствуется, ракетные комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире, для них «нет никаких преград».
Сегодня глава государства принимает участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Ранее он подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ.
«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Ранее сообщалось, что ракета поступит на вооружение ВМФ России в 2022 г.
Начиная с 2020 г. фрегат «Адмирал Горшков» провел несколько пусков гиперзвуковой ракеты. В октябре прошлого года испытания ракеты провели с борта атомной подлодки «Северодвинск». Тогда «Циркон» стал первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и из подводного положения.
24 декабря был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы, испытания прошли успешно, заявил тогда Путин. Президент отмечал, что «Циркон» — это «наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и по наземным целям».