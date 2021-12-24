Путин сообщил об очередном успешном пуске ракеты «Циркон»

«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", это наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и [по] наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Он отметил, что запуск ракеты — большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности.