Путин сообщил об очередном успешном пуске ракеты «Циркон»
Залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон» был произведен утром 24 декабря, испытания прошли успешно, заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", это наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и [по] наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Он отметил, что запуск ракеты — большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности.
Начиная с 2020 г. фрегат «Адмирал Горшков» провел несколько пусков гиперзвуковой ракеты, последний раз — 16 декабря. В октябре испытания ракеты провели с борта атомной подлодки «Северодвинск». Тогда «Циркон» стал первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и из подводного положения.
«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Планируется, что ракета поступит на вооружение ВМФ России со следующего года.