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Путин сообщил об очередном успешном пуске ракеты «Циркон»

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Залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон» был произведен утром 24 декабря, испытания прошли успешно, заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", это наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и [по] наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Он отметил, что запуск ракеты — большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. 

Начиная с 2020 г. фрегат «Адмирал Горшков» провел несколько пусков гиперзвуковой ракеты, последний раз — 16 декабря. В октябре испытания ракеты провели с борта атомной подлодки «Северодвинск». Тогда «Циркон» стал первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и из подводного положения.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Планируется, что ракета поступит на вооружение ВМФ России со следующего года.

Ранее по теме: Фрегат «Адмирал Горшков» совершил очередной пуск ракеты «Циркон»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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