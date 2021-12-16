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Фрегат «Адмирал Горшков» совершил очередной пуск ракеты «Циркон»

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Фрегат российского Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Белом море успешно поразил цель на берегу гиперзвуковой ракетой «Циркон», сообщило Минобороны.

«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области», — говорится в сообщении. 

По данным Минобороны, полет ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельбу признали успешной, цель была поражена. Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекли надводные корабли и морскую авиацию Северного флота. 

Начиная с 2020 г. «Адмирал Горшков» провел несколько пусков гиперзвуковой ракеты, последний раз — 18 ноября. В октябре испытания ракеты провели с борта атомной подлодки «Северодвинск». Тогда «Циркон» стал первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и из подводного положения.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Планируется, что ракета поступит на вооружение ВМФ России со следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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