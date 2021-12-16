Фрегат «Адмирал Горшков» совершил очередной пуск ракеты «Циркон»
Фрегат российского Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Белом море успешно поразил цель на берегу гиперзвуковой ракетой «Циркон», сообщило Минобороны.
«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, полет ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельбу признали успешной, цель была поражена. Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекли надводные корабли и морскую авиацию Северного флота.
Начиная с 2020 г. «Адмирал Горшков» провел несколько пусков гиперзвуковой ракеты, последний раз — 18 ноября. В октябре испытания ракеты провели с борта атомной подлодки «Северодвинск». Тогда «Циркон» стал первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и из подводного положения.
«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Планируется, что ракета поступит на вооружение ВМФ России со следующего года.