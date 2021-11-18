Российские военные снова испытали ракету «Циркон» в Белом море
Фрегат «Адмирал Горшков» провел очередной испытательный пуск ракеты «Циркон» по мишени в Белом море, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Цель была поражена прямым попаданием. К испытаниям привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота РФ, говорится в сообщении ведомства.
Начиная с 2020 г. «Адмирал Горшков» провел четыре пуска гиперзвуковой ракеты, последний раз — в июле текущего года. В октябре испытания ракеты провели с борта атомной подлодки «Северодвинск». Тогда «Циркон» стал первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и из подводного положения.
«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Планируется, что ракета поступит на вооружение ВМФ России со следующего года.