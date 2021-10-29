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Politico: Пентагон перенес испытания гипероружия перед встречей Путина и Байдена

Ведомости

Пентагон по требованию Белого дома отложил испытания гиперзвукового оружия перед июньским саммитом президентов России и США. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в американском минобороны и конгрессе. 

По данным издания, распоряжение поступило менее чем за неделю до встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Чиновники якобы беспокоились, что «провокационный» шаг прямо перед встречей может послать России неверный сигнал или вообще сорвать встречу.

Неназванный сотрудник Пентагона отметил, что Россия также «не устраивала провокационных вещей перед саммитом». В Белом доме публикацию назвали неточной, а в Пентагоне отказались от комментариев.

Путин и Байден встретились в швейцарской Женеве 16 июня. По итогам переговоров, которые продлились более четырех часов, они подтвердили свою приверженность контролю над ядерными вооружениями и заявили, что ядерная война «никогда не должна быть развязана». Политики также пообещали запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.

Путин заявил, что не почувствовал враждебности или давления во время разговора с коллегой, и встреча была «конкретной, предметной». Байден назвал тон саммита «хорошим и позитивным».

При этом уже спустя месяц, 19 июля, Минобороны России опубликовало видео испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Заполярье, а 27 сентября об успешном пуске собственной гиперзвуковой ракеты отчиталось минобороны США.

Ранее по теме: Байден назвал «настоящую проблему» Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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