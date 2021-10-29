Politico: Пентагон перенес испытания гипероружия перед встречей Путина и Байдена

Путин и Байден встретились в швейцарской Женеве 16 июня. По итогам переговоров, которые продлились более четырех часов, они подтвердили свою приверженность контролю над ядерными вооружениями и заявили, что ядерная война «никогда не должна быть развязана». Политики также пообещали запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.