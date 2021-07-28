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Байден назвал «настоящую проблему» Путина

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что у президента России Владимира Путина есть «настоящая проблема»: он возглавляет страну, экономика которой опирается только на ядерное оружие и нефтяные скважины. Слова Байдена опубликованы на сайте Белого дома.

«Когда я был с господином Путиным (на встрече в Женеве 16 июня. – Ведомости), у которого есть реальная проблема — он возглавляет экономику, в которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины. Ничего больше. Их экономика — это что? — восьмая по величине в мире сейчас? Он знает — он знает, что у него настоящие проблемы, что, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — сказал Байден.

Во время выступления в офисе директора национальной разведки Байден отметил, что Путин знает, что разведка США лучше российской, и что это его «чертовски беспокоит». «Это не шутка. И он, как следствие, думает, что у нас есть способности, которые он может даже преувеличить. Это хорошо», — подчеркнул президент. Также Байден назвал Путина своим «лучшим другом», после чего засмеялся.

16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве состоялась встреча Путина и Байдена. Саммит продлился более трех часов. Обсуждались проблемы Белоруссии, Украины, Сирии, Ближнего Востока и другие. Также поднимались и вопросы двусторонних отношений: в частности, лидеры достигли договоренности о взаимном возвращении послов. Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных