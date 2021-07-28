Байден назвал «настоящую проблему» Путина
Президент США Джо Байден заявил, что у президента России Владимира Путина есть «настоящая проблема»: он возглавляет страну, экономика которой опирается только на ядерное оружие и нефтяные скважины. Слова Байдена опубликованы на сайте Белого дома.
«Когда я был с господином Путиным (на встрече в Женеве 16 июня. – Ведомости), у которого есть реальная проблема — он возглавляет экономику, в которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины. Ничего больше. Их экономика — это что? — восьмая по величине в мире сейчас? Он знает — он знает, что у него настоящие проблемы, что, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — сказал Байден.
Во время выступления в офисе директора национальной разведки Байден отметил, что Путин знает, что разведка США лучше российской, и что это его «чертовски беспокоит». «Это не шутка. И он, как следствие, думает, что у нас есть способности, которые он может даже преувеличить. Это хорошо», — подчеркнул президент. Также Байден назвал Путина своим «лучшим другом», после чего засмеялся.
16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве состоялась встреча Путина и Байдена. Саммит продлился более трех часов. Обсуждались проблемы Белоруссии, Украины, Сирии, Ближнего Востока и другие. Также поднимались и вопросы двусторонних отношений: в частности, лидеры достигли договоренности о взаимном возвращении послов. Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности.