Байден назвал «настоящую проблему» Путина

«Когда я был с господином Путиным (на встрече в Женеве 16 июня. – Ведомости), у которого есть реальная проблема — он возглавляет экономику, в которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины. Ничего больше. Их экономика — это что? — восьмая по величине в мире сейчас? Он знает — он знает, что у него настоящие проблемы, что, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — сказал Байден.