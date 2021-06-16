В Белом доме рассказали о деталях саммита Путина и Байдена
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня начнется в 13:35 в Женеве (14:35 мск), сообщил в своем аккаунте в Twitter журналист The Oakland Press Марк Кэвит. Встреча пройдет на вилле Ла Гранж.
Согласно расписанию Байдена, в 13:25 по местному времени он сфотографируется с Путиным, в 13:35 начнется двусторонняя встреча президентов, которая продлится до 14:55. Затем лидеры России и США проведут расширенную встречу.
После встречи с Путиным Байден проведет пресс-конференцию и отправится в Вашингтон.
15 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что американская сторона отказалась от проведения совместной пресс-конференции двух президентов. Сами переговоры, как отметил представитель Кремля, продлятся четыре-пять часов с учетом перерывов и предполагают смену форматов.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.