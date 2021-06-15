Юрий Ушаков раскрыл повестку саммита президентов России и США

Юрий Ушаков раскрыл повестку саммита президентов России и СШАПо итогам встречи послы России и США могут вернуться на постоянное место работы – в Вашингтон и Москву соответственно
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о повестке саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, который пройдет 16 июня в Женеве на вилле La Grange. По словам Ушакова, 14 июня состоялся его разговор с послом США в России Джоном Салливаном, в ходе которого были подтверждены все договоренности по формату и повестке встречи двух президентов. Из несогласованных моментов остался лишь один – итоговый документ саммита, сказал Ушаков. По его словам, по этому поводу еще идут переговоры, он надеется, что к вечеру 15 июня этот вопрос решится.
Встреча будет, несомненно, полезной и какое-то понимание будет достигнуто, считает Ушаков, а это скажется на развитии российско-американских отношений, которые сейчас «в тупике». В ходе переговоров мы с американцами быстро вышли на общее понимание формата и тем, которые нужно обсудить, сказал помощник президента: «Это самое простое – согласовать темы и договориться, в каком составе будут делегации. Все остальное гораздо сложнее».
Встреча в Женеве
Владимира Путина на вилле Lа Grange встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, после чего на виллу приедет Байден. Затем состоится протокольная фотосъемка, после чего приветственную речь произнесет президент Швейцарии. После этого в 14.00 по московскому времени начнутся переговоры, которые, по сути, будут разделены на три части. Сначала состоится беседа в узком составе – кроме президентов двух стран на ней будут присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Затем пройдет беседа в расширенном составе, в ходе которой предусмотрен перерыв на чай. По словам Ушакова, пока общение президентов тет-а-тет не запланировано, но это может измениться в ходе саммита. После переговоров состоятся раздельные пресс-конференции президентов России и США. Ушаков отметил, что о совместной пресс-конференции договориться не удалось, хотя после встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 г. такая пресс-конференция состоялась, не было ее и после недавней встречи Байдена и премьера Великобритании Бориса Джонсона на саммите G7.
Интервью для протокола
14 июня американская телекомпания NBC показала интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое было записано 12 июня. Российский лидер затронул важные темы накануне саммита в Женеве с президентом США Джо Байденом. По мнению Путина, отношения Москвы и Вашингтона «деградировали до самой низкой планки», но у России и США остаются точки взаимодействия, в которых выгодно сотрудничать. Путин назвал необоснованными заявления администрации Байдена о причастности Москвы к кибератакам, в том числе против компании SolarWinds. Москва, подчеркнул президент России, считает кибервойны и милитаризацию космоса «очень опасными сферами». Также он назвал сообщение The Washington Post о том, что Россия собирается передать Ирану новые спутниковые технологии, которые повысят его военный потенциал, «чепухой».
Высказался Путин и по вопросам внутренней политики России. По его словам, признание экстремистскими организаций, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, не является борьбой с инакомыслием в России, а с самим Навальным будут обращаться не хуже, чем с другими заключенными. Свою причастность к отравлению Навального в августе 2020 г. Путин также отверг, отметив: «У нас нет такой привычки кого-то убивать». При этом президент так и не назвал Навального по имени, ограничившись формулировками «человек» и «люди, о которых вы [журналист NBC Кир Симмонс] упомянули».
По словам руководителя Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, это скорее протокольное интервью, а от саммита не стоит ожидать ни «перезагрузки», ни дальнейшего ухудшения двусторонних отношений. При этом если Путин и Байден возьмут курс на конструктивное развитие отношение, то хорошим жестом стало бы возвращение посольств обеих стран к нормальной работе, говорит эксперт. «Этот шаг ни к чему не обязывает Байдена, не делает Путина победителем. Это жест на возобновление диалога», – пояснил эксперт.
В российскую делегацию кроме министра иностранных дел России Сергея Лаврова вошли Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Для обсуждения региональной тематики в делегацию со стороны России также войдут замруководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Соответственно, Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые затронут президенты на саммите, добавил Ушаков.
Повестка встречи
В повестке саммита будут все темы, которые волнуют обе стороны, сказал Ушаков. Это состояние и перспективы развития двусторонних отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, киберпреступности. Что касается стратегической стабильности, то целью такого диалога должна стать совместная выработка нового «уравнения безопасности», учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность, заявил Ушаков. Также будут обсуждаться конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений. К ним, по словам Ушакова, относятся задержания российских граждан по инициативе США в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США и ухудшение условий функционирования дипучреждений.
Кроме того, планируется обсудить проблемы экономического сотрудничества, изменения климата и Арктики, а также противодействие коронавирусной инфекции. Затем президенты обсудят региональные проблемы, среди которых Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане и на Корейском полуострове, Нагорный Карабах, Украина и Белоруссия. По его словам, эти темы были согласованы в ходе переговоров, однако президенты на свое усмотрение могут затронуть любые вопросы, которые в повестке не обозначены. «Мы уже понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему [политика Алексея Навального] поднимет. На этот счет уже было много сигналов. Наш президент на эту тему уже несколько раз высказывался», – сказал Ушаков.
Отношения России и США долгие годы деградировали и находятся сейчас в неудовлетворительном состоянии, приостановлены контакты практически по всему комплексу вопросов двустороннего взаимодействия, отметил Ушаков. В 2017 г. США официально объявили, что рассматривают Россию в качестве противника и «главной угрозы нацбезопасности», постоянно озвучивают в адрес России безосновательные обвинения и вводят новые рестрикции, напомнил он, – с 2011 г. санкции против России вводились 96 раз, в том числе три раза при Байдене.
В американской делегации на переговорах будет присутствовать посол США в России Салливан. «Сейчас складывается впечатление, что послы перепутали место своей работы. Есть настрой, что с учетом саммита, если об этом договорятся президенты, то они переместятся туда, где должны работать <...> Если президенты решат, то послы сразу же после женевского мероприятия смогут вернуться [в США и Россию соответственно]», – подчеркнул Ушаков. На вопрос, будет ли это считаться прорывом, Ушаков пошутил, что «это не прорыв, это огромное достижение – если это произойдет, то ради этого можно было ехать в Женеву». По словам помощника президента, любые достигнутые договоренности будут иметь компромиссный характер, а дальше уже будет поставлена задача перед администрацией президента, экспертами, другими ведомствами исполнить поручения, которые будут даны по итогам саммита. Это первая встреча, обе стороны понимают, что пора начать разгребать завалы, добавил Ушаков.
Путин дважды общался с Байденом по телефону – 26 января и 13 апреля. До этого у них была одна личная встреча в 2011 г., когда Байден был вице-президентом США. Инициатива проведения женевской встречи исходила от американской стороны, отметил Ушаков.