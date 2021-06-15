Юрий Ушаков раскрыл повестку саммита президентов России и США

Интервью для протокола

14 июня американская телекомпания NBC показала интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое было записано 12 июня. Российский лидер затронул важные темы накануне саммита в Женеве с президентом США Джо Байденом. По мнению Путина, отношения Москвы и Вашингтона «деградировали до самой низкой планки», но у России и США остаются точки взаимодействия, в которых выгодно сотрудничать. Путин назвал необоснованными заявления администрации Байдена о причастности Москвы к кибератакам, в том числе против компании SolarWinds. Москва, подчеркнул президент России, считает кибервойны и милитаризацию космоса «очень опасными сферами». Также он назвал сообщение The Washington Post о том, что Россия собирается передать Ирану новые спутниковые технологии, которые повысят его военный потенциал, «чепухой».

Высказался Путин и по вопросам внутренней политики России. По его словам, признание экстремистскими организаций, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, не является борьбой с инакомыслием в России, а с самим Навальным будут обращаться не хуже, чем с другими заключенными. Свою причастность к отравлению Навального в августе 2020 г. Путин также отверг, отметив: «У нас нет такой привычки кого-то убивать». При этом президент так и не назвал Навального по имени, ограничившись формулировками «человек» и «люди, о которых вы [журналист NBC Кир Симмонс] упомянули».

По словам руководителя Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, это скорее протокольное интервью, а от саммита не стоит ожидать ни «перезагрузки», ни дальнейшего ухудшения двусторонних отношений. При этом если Путин и Байден возьмут курс на конструктивное развитие отношение, то хорошим жестом стало бы возвращение посольств обеих стран к нормальной работе, говорит эксперт. «Этот шаг ни к чему не обязывает Байдена, не делает Путина победителем. Это жест на возобновление диалога», – пояснил эксперт.

