Песков: в Кремле любят и помнят Высоцкого

25 июля исполняется 45 лет со дня смерти Высоцкого. Артист скончался в своей квартире в разгар летних Олимпийских игр в Москве. Власти пытались минимизировать внимание к трагедии. Тем не менее, проститься с кумиром пришли десятки тысяч человек, заполнивших улицы вокруг Театра на Таганке и Ваганьковского кладбища, где он был похоронен. Уже после смерти поэта, в 1981 г. вышел его первый сборник стихов «Нерв», в 1982 г. – первая виниловая пластинка В 1987 г. он был посмертно удостоен Государственной премии СССР за роль капитана Глеба Жеглова в пятисерийном детективе «Место встречи изменить нельзя».