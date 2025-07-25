Путин передал Союзу писателей России издательство «Художественная литература»
Президент России Владимир Путин передал Союзу писателей России 100% акций АО «Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Художественная литература"». Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
Акции передаются из федеральной собственности в качестве имущественного взноса. Кабмину поручено в течение полугода обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим указом.
Документ вступил в силу со дня подписания.
В марте на заседании Совета по культуре и искусству ответственный секретарь правления российского Союза писателей и его бывший председатель Николай Иванов попросил Путина вернуть Союзу издательство «Художественная литература», чтобы издавать на его базе книги, в том числе, о героях спецоперации. По его мнению в этом мог бы и Литературный институт имени А.М. Горького, который должен готовить писателей-фронтовиков.