Путин передал Союзу писателей России издательство «Художественная литература»

В марте на заседании Совета по культуре и искусству ответственный секретарь правления российского Союза писателей и его бывший председатель Николай Иванов попросил Путина вернуть Союзу издательство «Художественная литература», чтобы издавать на его базе книги, в том числе, о героях спецоперации. По его мнению в этом мог бы и Литературный институт имени А.М. Горького, который должен готовить писателей-фронтовиков.