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Апелляция утвердила приговор экс-генералу Попову

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд оставил в силе приговор экс-генералу Ивану Попову, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Его лишили воинского звания и назначили штраф в размере 800 000 руб.

Тройка судей закрыла заседание от слушателей и прессы по требованию стороны обвинения. Она настаивала, что в ходе процесса будут озвучены материалы, содержащие секретные сведения. Адвокат Попова Сергей Буйновский выступил против, заявив, что оснований для закрытия процесса нет. 

Буйновский после заседания сообщил журналистам, что намерен подать кассацию на решение суда.

Попов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере в мае 2024 г. По данным следствия, бывший генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

1 марта генерал был уволен из рядов Вооруженных сил РФ. 24 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на Запорожском направлении в 2023 г. В перечень был включен осужденный Попов.

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