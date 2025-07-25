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Дело основоположника «зацепинга» в России Романа Громова передадут в суд

Ведомости

Дело основоположника и идеолога «зацепинга» в России Романа Громова направят в суд. Он обвиняется по ч. 1 ст. 151.2, п. «а» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни). Об этом сообщили в Telegram-канале московской транспортной прокуратуры.

Дело направят в суд для рассмотрения по существу после того, как Громову передадут копии обвинительного заключения. За совершение преступлений ему грозит до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, Громов, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к такому занятию. Кроме того, установлено, что он являлся администратором нескольких сообществ о «зацепинге» в социальных сетях. По данным прокуратуры, сейчас все они заблокированы.

В 2017 г. Роскомнадзор признал «зацепинг» скрытой формой суицидального поведения. Только в этом году ведомство заблокировало 175 страниц соцсетей и сайтов с соответствующей информацией.

В августе 2021 г. Мещанский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о запрете публикации на Youtube роликов с «зацепингом». Такой иск к Google подала Московско-Курская транспортная прокуратура в связи с тем, что распространение контента о «зацепинге» «побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, а также оправдывает противоправное поведение», в том числе детей.

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