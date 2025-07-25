Дело основоположника «зацепинга» в России Романа Громова передадут в суд

В августе 2021 г. Мещанский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о запрете публикации на Youtube роликов с «зацепингом». Такой иск к Google подала Московско-Курская транспортная прокуратура в связи с тем, что распространение контента о «зацепинге» «побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, а также оправдывает противоправное поведение», в том числе детей.