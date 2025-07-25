Спасатели достали из под завалов дома в Саратове тело шестого погибшего

Взрыв в доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля, в результате в здании обрушился один подъезд. В Главном управлении МЧС по Саратовской области сообщили, что под завалами дома могут находиться люди. За медицинской помощью обратились семь человек. По данным оперативных служб, повреждены или разрушены более 30 квартир.