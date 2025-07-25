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Спасатели достали из под завалов дома в Саратове тело шестого погибшего

Ведомости

Спасатели извлекли из под завалов многоэтажного жилого дома в Саратове тело мужчины и передали медицинским работникам. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным службы, погибший более шести часов был зажат бетонными плитами. Таким образом, общее количество жертв происшествия достигло шести человек, включая одного ребенка.

Взрыв в доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля, в результате в здании обрушился один подъезд. В Главном управлении МЧС по Саратовской области сообщили, что под завалами дома могут находиться люди. За медицинской помощью обратились семь человек. По данным оперативных служб, повреждены или разрушены более 30 квартир.

Фото.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Саратове

Общество / Фото

Прокуратура Саратовской области проводит проверку после инцидента. Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал предварительной причиной взрыва утечку газа. Власти приняли решение об объявлении в Саратове режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. В настоящий момент жильцов эвакуируют в пункты временного размещения. Поисково-спасательные работы на месте происшествия будут продолжаться и ночью.

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