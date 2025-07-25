Что известно о взрыве в жилом доме в Саратове

Утром 25 июля в Саратове произошел взрыв в 10-этажном доме на улице Блинова, приведший к обрушению подъезда. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. Число погибших достигло четырех, среди них – один ребенок. Один 39-летний мужчина выжил, его пытаются достать из-под завалов.