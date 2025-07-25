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Главная / Общество /

Что известно о взрыве в жилом доме в Саратове

Количество погибших возросло до четырех, под завалами обнаружен один выживший
Максим Цуланов
Прокуратура Саратовской области
Прокуратура Саратовской области

Утром 25 июля в Саратове произошел взрыв в 10-этажном доме на улице Блинова, приведший к обрушению подъезда. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. Число погибших достигло четырех, среди них – один ребенок. Один 39-летний мужчина выжил, его пытаются достать из-под завалов.

Сообщение об обрушении поступило в 12:12 по местному времени (11:12 мск). В МЧС рассказали, что произошел «хлопок» в подъезде жилого дома. Возгорания после взрыва и обрушения не произошло.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что повреждены или разрушены более 30 квартир. Спасатели уже приступили к разбору завалов, на месте работают 20 специалистов. Начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин сообщил, что под завалами дома в Саратове может оставаться один человек.

Вместе с тем, сохраняется угроза повторного обрушения, передает ТАСС. Это подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, дом будет обследован на предмет таких риском. В МЧС сообщили о проведении эвакуации жильцов дома.

Прокуратура Саратовской области сообщила о проведении проверки после инцидента. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Последствия взрыва газа в жилом доме в Саратове
25 июля в Саратове в 11:12 по местному времени прогремел мощный взрыв в доме на улице Блинова. В результате произошло обрушение углового подъезда. Как сообщили экстренные службы, погибли три человека, в том числе ребенок. Предварительная причина случившегося – утечка газа, заявил глава региона Роман Бусаргин. На месте работают спасатели.
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25 июля в Саратове в 11:12 по местному времени прогремел мощный взрыв в доме на улице Блинова. В результате произошло обрушение углового подъезда. Как сообщили экстренные службы, погибли три человека, в том числе ребенок. Предварительная причина случившегося – утечка газа, заявил глава региона Роман Бусаргин. На месте работают спасатели. / РИА Новости

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