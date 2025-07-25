Основателя iGooods арестовали по делу о финансировании экстремистской организации
Основателя сервиса iGooods Григория Куниса арестовали по подозрению в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Соответствующее постановление вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в феврале 2022 г. Кунис перевел 3500 руб. ФБК
Куниса задержали 24 июля. Просьбу предпринимателя о домашнем аресте суд отклонил и принял решение о содержании его в СИЗО до 15 сентября 2025 г.
В 90-х Кунис основал англоязычную газету The St.Petersburg Times. Позже, с 2003 по 2014 г., он владел изданием «Мой район» и новостным сайтом MR7.ru, который в текущем году лишился статуса СМИ по решению суда.
В 2015 г. Кунис совместно со своим братом Дмитрием, также предпринимателем, основал компанию iGooods, занимающуюся доставкой продуктов.
В 2016 г. Василеостровский суд Санкт-Петербурга признал Куниса виновным в налоговых нарушениях. Как сообщал Следственный комитет России, в 2012–2014 гг. предприниматель удерживал, но не перечислял в бюджет свыше 3 млн руб. налогов с зарплат сотрудников, используя эти средства в личных целях.