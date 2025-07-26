МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей
МВД России объявило о выплате вознаграждения в размере 1 млн руб. за содействие в раскрытии двух убийств детей, совершенных в 2006 и 2024 гг. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
По данным МВД, 6 марта 2023 г. на территории свалки в Петропавловске-Камчатском было обнаружено тело новорожденного младенца. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств преступления и розыска матери ребенка. Гражданам, предоставившим существенную информацию для раскрытия этого преступления, гарантирована денежная выплата.
Второе преступление, за раскрытие которого также обещано вознаграждение в 1 млн руб., связано с убийством девятилетнего ребенка в августе 2006 г. в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл.