МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей

По данным МВД, 6 марта 2023 г. на территории свалки в Петропавловске-Камчатском было обнаружено тело новорожденного младенца. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств преступления и розыска матери ребенка. Гражданам, предоставившим существенную информацию для раскрытия этого преступления, гарантирована денежная выплата.